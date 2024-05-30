В Одесских школах сейчас учится на 13 тысяч учащихся меньше, чем до начала полномасштабной войны.

По состоянию на май 2024 года, в городе Одесса учится около 96,5 тысячи детей, тогда как до вторжения этот показатель превышал 110 тысяч.

В нынешнее количество учащихся входят не только одесситы, но и внутренне перемещенные лица.

Как отметила Елена Буйневич, директор Департамента образования и науки Одесского городского совета, почти 60 тысяч детей учатся очно или по смешанной форме.

"Если отметить, что у нас 121 заведение общего среднего образования - из них 118 уже имеют либо свое укрытие, это более 90 заведений, либо пользуются укрытиями, расположенными рядом с учебными заведениями", - сообщила она.

Ранее Politeka также писала о том, что в Одессе произошла массовая потасовка: люди в камуфляже набросились на гражданских. На видеозаписях, размещенных в местных социальных сетях, можно увидеть присутствие на месте полицейских.

Известно, что в драке, которая произошла в Одессе между несколькими десятками человек, участвовали мужчины, одетые в военную форму. В Интернете начали появляться слухи, что среди участников потасовки могут находиться представители местного военкомата. Военкомат эту информацию опроверг. Там отметили, что информация об участии представителей военкомата в столкновении между гражданскими является ложной.

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