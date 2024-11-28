Причины отказа чиновники не уточнили, но заявители имеют право оспорить решение в административном суде.

В Одессе приняли решение о выплате компенсаций жителям, чье жилье пострадало или разрушено в результате российских обстрелов, однако получили возмещение не все.

Обсуждалось на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета в четверг, 28 ноября.

Что решение

Исполком рассмотрел 29 проектов решений по возмещению поврежденной недвижимости. На эти нужды было выделено более 1,1 млн грн, однако семь заявителям было отказано. Причины отказа чиновники не уточнили, но заявители имеют право оспорить решение в административном суде.

Кроме того, город выплатил 5,7 млн ​​грн трем владельцам жилья, которое было полностью разрушено. В то же время, отказ получили восемь человек.

Всего с начала полномасштабной войны в мэрию поступило 247 заявлений на компенсацию, из которых было удовлетворено 119.

Также Politeka писала о том, что в Одессе начала действовать программа компенсации для объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов, приобретенных электрическими генераторами во время военного положения.

Компенсация может составлять до 100 000 грн., но не более 70% от стоимости приобретенного генератора. Однако важно, что генераторы должны быть приобретены в период военного положения после начала российской агрессии в 2022 году.

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