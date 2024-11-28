В Одесі розпочала діяти програма компенсації для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, які придбали електричні генератори під час воєнного стану.

Як пише Ділова Одеса з посиланням на міську раду міста, програма передбачає відшкодування вартості генераторів, що дозволяє допомогти житловим комплексам забезпечити безперебійну подачу світла в умовах відключень електроенергії. Компенсація може становити до 100 000 грн, але не більше 70% від вартості придбаного генератора. Однак важливо, що генератори повинні бути придбані в період воєнного стану — після початку російської агресії у 2022 році.

Щоб отримати часткове відшкодування вартості генератора, ОСББ та ЖБК повинні подати заяву до спеціальної комісії. Генератор, для якого запитується компенсація, має відповідати певним технічним вимогам, зокрема його потужність повинна бути від 3 до 5 кВт. Компенсацію отримують лише ОСББ та ЖБК багатоповерхових будинків (від 3 поверхів), зазначають у мерії.

Після подачі заявки комісія розглядає документи та готує протокол, на підставі якого районна адміністрація формує проект розпорядження міського голови про розподіл компенсацій.

"Одесити, які придбали генератори для своїх будинків, можуть скористатися цією програмою та отримати часткову компенсацію вартості", - йдеться у повідомленні.

Детальніше про програму та необхідні документи для подачі заявки можна дізнатись на сайті міської ради Одеси.

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