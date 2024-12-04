Те, кто не имеет доступа в Интернет или по другим причинам не может воспользоваться "Дія", теперь могут подать заявление на получение жилищного сертификата вместе в ЦНАПе.

Теперь одесситы, чье жилье было разрушено российскими оккупантами, могут получить средства на новое жилье благодаря программе «восстановления» не только через приложение «Дія», но и через ЦНАП.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территории.

Раньше подать заявку на компенсацию можно было только через онлайн-сервис.

Те, кто не имеет доступа в Интернет или по другим причинам не может воспользоваться "Дія", теперь могут подать заявление на получение жилищного сертификата вместе в ЦНАПе.

«Эти изменения помогут получить компенсацию тем, кто раньше не мог получить услугу через мобильное приложение. Это также позволяет подавать заявления через уполномоченных представителей владельцам разрушенного жилья или лиц без РНОКПП», — отметили в министерстве.

Жилищный сертификат действует в течение пяти лет, и при нем можно приобрести квартиру, дом или инвестировать в будущее жилье.

Адреса ЦНАПов в Одессе:

Головной офис - улица Косовская, 2д;

Киевский район - улица Академика Королева, 9;

Хаджибейский район - улица Генерала Петрова, 22;

Пересыпский район – проспект Добровольского, 106.

График работы ЦНАПов - с 10:00 до 16:00.

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