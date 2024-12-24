Кутья — это не просто традиционное блюдо на Рождество, но и символический элемент украинской культуры, имеющий глубокое историческое значение.

Многие знают кутью как основное блюдо на праздничном столе, но мало кто осознает, сколько видов этого блюда существует и почему именно оно готовится к Рождеству.

Кутья имеет четыре основных вида, которые готовят на разные праздники: Богатая кутья на Святый вечер, Щедрая на Щедрый вечер, Голодная кутья на Крещение и Черная кутья, которая готовится на поминки. Каждый вид имеет особое значение для украинцев.

Богатая кутья является традиционным блюдом на Святой вечер, когда семья собирается вместе, чтобы встретить Рождество. Главным ингредиентом для приготовления кутьи является пшеница. Как отмечает психолог и писательница Татьяна Дугельна, пшеница для наших предков была символом жизни, солнца и вечности. К углу добавляют мед, мак, орехи, изюм и другие сухофрукты, символизирующие богатство, удачу и благополучие.

"Кутя бывает щедрой на Щедрый вечер и голодной на Крещение. На Крещение мы закрываем традицию именно третьей кутью. Кутья на Крещение - это кутья, которая заканчивает весь цикл рождественских праздников", - пояснила писательница.

Черная кутья – это еще один вид блюда, которое готовят на поминки. Она готовится на основе сладкой подливки, а само ее название «колено» связано с памятью об умерших.

Кутья, как указывает Татьяна Дугельна, является архаическим блюдом, которое сохранилось с дохристианских времен:

"Она теряется так далеко в глубине веков, что ни один исследователь не может однозначно указать на дату, когда впервые наши с вами предки стали есть кутью".





Быстрый рецепт рисовой кути.

Ингредиенты:

100 г риса (сухой длиннозернистый);

30 г мака;

30 г орешника;

50 г грецкого ореха;

60 г цветочного меда;

30 г сушеной вишни или изюма.



Порция рассчитана на 4 человека.

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