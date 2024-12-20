Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 21 декабря, узнайте, какой будет эта суббота.

Погода 21 декабря в Одессе ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день не предвидятся.

Погода 21 декабря в Одессе ожидается с облачная, осадки в этот день не предвидятся, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"Облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе 21 декабря.

Ночная температура в Одессе и области 21 декабря будет колебаться от +4 до +6 °C, днем воздух прогреется до +6 °C.

Ветер ночью и днем северный и северо-западный до 5 м/с.

К слову, в Украине 21 декабря снова дожди и мокрый снег на западе, востоке и в Крыму, а в других регионах будет сухо. Температура ночью будет от -2 до +3 °C, днем ​​от +2 до +7 °C. 22 декабря в северных и западных областях погода будет сухой, а на остальной территории будут идти дожди и мокрый снег.

Местами возможен туман и гололедица. Температура днем ​​будет колебаться от +2 до +7 ° C, а в Карпатах будет холоднее - до -6 ° C днем.

20-21 декабря ночью будет температуры от 4° тепла – 2° мороза до 1-7° тепла, днем ​​1-7° тепла, на юге и юго-востоке Украины будет до 10°.

22 декабря в Украине понижение температуры ночью и днем ​​до 2° тепла – 4° мороза, на юге днем ​​будет до 1-7° тепла.

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