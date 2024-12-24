Слабосоленая красная рыба, приготовленная дома, получается значительно дешевле и вкуснее магазинной, а такой вариант – еще и очень эффектно выглядит.

Вместо обычного слабосоленого лосося можно приготовить гравлакс – красную рыбу, засоленную по скандинавскому рецепту с добавлением сахара и укропа.

Рецептом на своей странице в Instagram поделилась шеф-повар Валентина Кущ.

Главное в этом рецепте – соблюдать пропорции соли и сахара, а все остальное можно добавлять по своему вкусу.

Цедру для приготовления гравлакса можно использовать лимонную, апельсиновую и даже бергамота или грейпфрута (но в последнем случае лучше брать ее немного и комбинировать с другими).

"И алкоголь здесь тоже универсален: джин, водка, коньяк или даже кальвадос. Можно и без него, но советую этот пункт не пропускать", – рассказала шеф-повар.

На 500 г лосося или другой красной рыбы нам понадобятся следующие ингредиенты:

соль – 1 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

крепкий алкоголь - 30 г

свекла отварная (можно и без нее, но благодаря ее цвету рыба выглядит гораздо эффектнее)

укроп

цедра цитрусовых

Рыбу сначала просушиваем бумажным полотенцем. Добавляем соль, сахар, мелко нарезанный укроп, цедру и алкоголь, перемешиваем и натираем рыбу маринадом.

Вареную свеклу чистим от кожуры и натираем на крупной терке. Рыбу выкладываем в удобный контейнер и засыпаем тертой свеклой. Чтобы лосось хорошо промаринировался, отправляем его в холодильник минимум на ночь.

С готового лосося убираем свеклу, нарезаем рыбу на тонкие кусочки и можно подавать.

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