"Селедка под шубой" – один из самых популярных салатов для праздничного стола, и по этому рецепту от звезды "Мастер Шеф" он получается максимально вкусным и нежным.

Участник тринадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Артем Горбенко вместе со своей мамой показал, как приготовить самый вкусный салат "Селедка под шубой".

Для приготовления "Шубы" по семейному рецепту звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

картофель – 3-4 шт.

морковь – 2 шт.

свекла – 2 шт.

яйца - 3-4 шт.

филе сельди - 200 г

майонез (или греческий йогурт) – по вкусу

"Если хотите сделать блюдо полегче, замените майонез греческим йогуртом - шуба станет более диетической, но не потеряет вкуса!", - отметил участник "Мастер Шеф".

Картошку, морковь, свеклу, а также яйца отвариваем до готовности. Затем даем остыть и чистим.

Участник "Мастер Шеф" отметил, что главный секрет в приготовлении "Селедки под шубой" – это натирать овощи и яйца и мелкой терке, тогда салат получается невероятно нежным и просто тает во рту. Поэтому вареный картофель, морковь, свеклу и яйца отдельно натираем на мелкой терке.

Сельдь чистим, разбираем на филе, удаляем все косточки и нарезаем рыбу на мелкие кубики.

Дальше формируем "Шубу" – звезда "Мастер Шеф" делает это в кулинарном кольце, чтобы салат выглядел максимально аккуратно.

Первым слоем выкладываем картофель, далее сельдь, затем морковь и смазываем майонезом или греческим йогуртом. Четвертый слой – тертые яйца, снова смазываем майонезом, пятый – свекла. Сверху еще раз смазываем салат майонезом – и "Селедка под шубой" готова.

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