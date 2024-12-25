"Гранат" – это салат с курицей, который заправляют соусом и формируют в виде граната, покрывая свеклой и зернами граната, но звезда "Мастер Шеф" предлагает новый оригинальный вариант.

Победительница шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить вкусный и красивый салат "Гранат" по новому рецепту для праздничного стола.

Чтобы приготовить салат "Гранат" по-новому, звезда "Мастер Шеф" берет:

макароны из твердых сортов пшеницы – 200 г в сухом виде

1 куриное филе

1 свекла

половинка граната

небольшой пучок петрушки

30-50 г грецких орехов

сметана або майонез - 4 ст.л.

1-2 зуб. чеснока

1 ст.л. лимонного или лаймового сока

соль и молотый перец – по вкусу

оливковое масло

Свеклу хорошо вымываем и кладем на фольгу, немного поливаем растительным маслом, солим, перчим, заворачиваем и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке до готовности (приблизительно час). Когда свекла остынет, чистим ее и нарезаем или тонкими слайсами, или просто кусочками.

Пока свекла запекается, куриное филе звезда "Мастер Шеф" смазывает растительным маслом, солит, перчит и обжаривает на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистости с обеих сторон. После этого заворачиваем филе в фольгу и допекаем примерно 15-20 минут. Готовое филе нарезаем большими кубиками.

Макароны отвариваем до состояния аль денте, как указано на упаковке, в кипящей подсоленной воде. С готовых макарон сливаем воду, добавляем немного оливкового масла и солим по вкусу.

Ножом измельчаем орешки и петрушку. Для соуса "Мастер Шеф" Валерия Матрохина просто смешивает сметану или майонез, измельченный чеснок, немного лимонного сока и соль и перец.

На большую тарелку звезда "Мастер Шеф" посредине ставит маленькую пиалу и вокруг нее начинает собирать салат в форме веночка. Сначала выкладываем макароны с курицей и соусом, далее слайсы свеклы, зернышки граната, орешки, петрушку – и салат готов.

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