Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил украинцам простой рецепт свинины, которая будет вкусной и в горячем, и в холодном виде.

Бессменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво вместе с участником шоу Владом Мицкевичем показал, как просто и вкусно приготовить свинину на праздники.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отметил, что запеченный биток по этому рецепту получается вкусным как в теплом, так и в охлажденном варианте, мясо очень сочное и ароматное.

Чтобы мясо хорошо просолилось, на полтора-два килограмма свиного битка "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет 3 ст.л. соли и достаточное количество воды, чтобы полностью погрузить мясо. Оставляем кусок свинины в соленой воде на ночь в холодильнике.

Достаем биток и просушиваем его полотенцем. С сальной стороны "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делает на мясе надрезы в виде решетки.

Далее готовим соус-глазурь для мяса. Для этого звезды "Мастер Шеф" смешивает следующие ингредиенты:

цедра и сок одного апельсина

2 ст.л. горчицы

100 г меда

измельченные специи (гвоздика, корица, черный перец, анис)

немного оливкового масла

50 г сахара (лучше тростникового)⠀

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла быстро обжариваем свиной биток до золотистой корочки со всех сторон.

Перекладываем мясо в форму, застеленную фольгой, щедро смазываем соусом-глазурью, по желанию украшаем бутончиками гвоздики.

Плотно накрываем биток фольгой и отправляем в разогретую до 180-190 градусов духовку на полтора-два часа. Если есть кулинарный термометр, то запекаем до температуры 65 градусов внутри мяса.

После этого разворачиваем свинину, еще раз смазываем глазурью и допекаем еще 10 минут до аппетитной корочки.

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