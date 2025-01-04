В Одессе и Одесской области 5 января будет облачно с прояснениями, погода в этот день ожидается без осадков.
Как сообщают синоптики, 5 января в Одессе и области будет без осадков.
"Весь день в Одессе обещает быть пасмурным, во второй половине дня небо прояснится и вскоре снова скроется за облаками. Без осадков", - сообщили на сайте Синоптик.
В Одесской области 5 января также будет облачно с прояснениями, без осадков в этот день.
Ветер ночью северо-западный, днем юго-восточный до 5 м/с. Температура ночью до +2 до -2 °С тепла, днем -3 до +4 °С.
Ранее сообщалось, что с 4 января в Украине началась смена синоптических условий с атмосферными фронтами, которые приносят мокрый снег и дождь. 5-6 января в южных зонах может быть дождь, а в остальной территории - мокрый снег.
зимняя атмосфера на Новый год будет только в Карпатах, а в других регионах Украины снег будет маловероятным.
Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, подробный прогноз на январь 2025 года говорит о том, что снег в Украине будет редким явлением.
Однако Карпаты станут единственным регионом, где зимняя погода действительно напомнит о себе.
В первую декаду января температура будет на 1,5-2°C выше нормы, а осадки ожидаются в пределах нормы.
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