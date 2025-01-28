Предновогодний ажиотаж и повышенный спрос на свежие продукты для праздничных столов повлияли на стоимость некоторых овощей; среди них огурцы и помидоры.

Первые дни 2025 отличились изменениями цен на популярные овощи в украинских супермаркетах.

По информации портала Минфин, новогодний ажиотаж и повышенный спрос на свежие продукты для праздничных столов повлияли на стоимость огурцов и помидоров. Цены на первые – показывают смешанную динамику.

Так, обычные огурцы подорожали со 115,69 до 119,90 грн/кг. Гладкие – выросли в цене еще больше — со 165,90 до 171,20 грн/кг. Долгоплодные огурцы, напротив, существенно подешевели: со 148,32 до 84,50 грн/кг. А вот короткоплодные – подорожали несущественно – со 111,61 до 113,90 грн/кг.

Ценники на помидоры также переписали: красные стали доступнее, снизившись в цене со 122,36 до 113,25 грн/кг. Розовые овощи выросли почти на 25%, подорожав с 144,38 до 179,90 грн/кг. А помидоры сливки практически остались на уровне декабря — 153,16 против 153,25 грн/кг.

Ранее Politeka писала, что в канун новогодних праздников украинцы внимательно следят за ценами на основные продукты питания. В течение восьми лет журналисты регулярно покупают продукты в одном и том же супермаркете в конце декабря, чтобы подсчитать, как изменились цены на продукты за год. Подробнее о том, что подорожало – читайте по ссылке .

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