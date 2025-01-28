Это сезонное колебание цен на фрукты, традиционно наблюдаемое в новогодний период, появляется из-за увеличения спроса; не обошло оно украинцев в этом году.

В Украине в январе 2025 отмечается заметное повышение цен на фрукты, в частности на виноград и яблоки.

Как сообщает Хвиля, средняя стоимость килограмма винограда выросла на 20,8% по сравнению с декабрем 2024 года, достигнув 249,08 гривен. Высокие цены на этот фрукт зафиксированы в сети супермаркетов МегаМаркет, где виноград продается за 289,90 грн/кг. В то же время в сетях Ашан и Метро цена винограда колеблется от 228,70 до 230 грн за килограмм.

Цены на яблоки по сравнению с виноградом выросли менее значительно — на 8,3%, с 34,25 до 37,70 гривен за килограмм. Однако есть сети, где цена яблок остается на уровне декабря 2024 года. Например, в Ашане яблоки сорта Айдаред стоят 37,70 грн/кг, а в сети Новус их можно приобрести по более привлекательной цене — 18,90 грн/кг.

Цены на фрукты, в частности на виноград и яблоки, повышаются в основном из-за сезонного фактора — в канун праздников традиционно наблюдается повышенный спрос, а предложение отдельных позиций в зимний период ограничено.

Ранее Politeka также писала, что с началом 2025 года украинцы столкнутся с новым повышением цен на большинство овощей и фруктов. Так, цены на плодоовощную продукцию будут оставаться высокими из-за нескольких основных факторов: неурожай, рост расходов на транспортировку и хранение, а также удорожание топлива и электроэнергии.

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