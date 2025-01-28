В зависимости от категории граждан, некоторые услуги для пожилых людей в Украине могут быть либо бесплатными, либо предоставляться со значительными скидками.

В Украине пенсионеры могут воспользоваться рядом льгот, позволяющих им экономить на разных услугах.

Об этом говорится в постановлении о "Порядке предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи". В частности, пенсионеры, проживающие в сельской местности и до выхода на пенсию работавшие в определенных профессиях, могут быть освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Это касается газа и твердого топлива для тех, кто работал учителем, библиотекарем, медиком или работником культуры. Кроме того, пенсионеры могут получать жилищные субсидии, помогающие снизить расходы на коммунальные услуги. Сумма субсидии зависит от доходов пенсионера и стоимости жилищно-коммунальных услуг. Однако важно отметить, что сумма субсидии индивидуальна и рассчитывается для каждого пенсионера отдельно.

Пенсионеры также имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте, но не в метро и обязаны платить за проезд в такси. Кроме того, они могут получить бесплатную первичную и вторичную юридическую помощь, если их пенсия составляет менее 4 722 гривны, или менее 6 056 гривен для лиц с инвалидностью.

Согласно последним изменениям в законодательстве, пенсионеры также освобождаются от уплаты земельного налога, если их земельный участок отвечает определенным нормам.

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