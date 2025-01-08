Так, с 1 января в Одессе изменяются тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для потребителей всех категорий, кроме населения.
Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг от 24 декабря 2024 №2306.
С 1 января 2025 установлены новые тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод для некоторых категорий потребителей филиала «Инфоксводоканал».
Новые тарифы на централизованное водоснабжение:
потребителям, являющимся субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода, – 10,93 грн за 1 м3 (без НДС);
другим потребителям, кроме населения - 25,80 грн за 1 м3 (без НДС).
На централизованный водоотвод:
потребителям, которые субъекты хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода, – 7,74 грн за 1 м3 (без НДС);
другим потребителям, кроме населения – 20,40 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость).
Важно отметить, что тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения не изменились и остаются на уровне тарифов до 24 февраля 2022 года.
на централизованное водоснабжение – 14,93 грн. за 1 м3 (без НДС);
на централизованный водоотвод – 14,37 грн за 1 м3 (без НДС).
Источник: 048.ua.
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