Мужчина из Ивано-Франковской области создал группу "Повестки Снятын Косов р-н" в Viber, где участники получали данные об адресах, где работники ТЦК выдают повестки.

Ивано-Франковский городской суд вынес приговор по делу жителя поселка Большой Бычков, создавшего группу в популярном мессенджере Viber с целью препятствования мобилизационным мероприятиям во время войны.

Как говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, обвиняемый распространял информацию о местах вручения повесток, что помогало военнообязанным избегать призыва.

Согласно приговору, мужчина в феврале 2023 года создал группу "Повестки Снятын Косов р-н" в Viber, где участники получали данные об адресах, где проводились мобилизационные мероприятия. Мужчина признал свою вину и активно содействовал расследованию. Суд решил утвердить соглашение о признании виновности, заключенное между обвиняемым и прокурором, и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Однако по решению Ивано-Франковского городского суда ему был назначен испытательный срок на 2 года, с обязательной регистрацией в пробационной службе. Также мужчине был наложен запрет на выезд за пределы Украины без разрешения пробационного органа. Что интересно, использовавшийся для распространения информации мобильный телефон суд постановил вернуть обвиняемому. Приговор может быть оспорен в течение 30 дней.

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