Аренда однокомнатной квартиры в начале 2025 года в Одессе подорожала, эксперты удивили статистикой.

В начале 2025 года цены на покупку и аренду недвижимости в Одессе демонстрируют относительную стабильность с небольшими изменениями в зависимости от типа жилья.

Данные о рынке недвижимости в Одессе по состоянию на январь 2025 года показывают разные тенденции, которые зависят от сегмента.

Аренда подорожала на 14% за полгода, а первичка выросла в цене на 3%, эксперты сообщают, что самые доступные квартиры в Пересыпском районе.

Свежие данные о рынке недвижимости Одессы по состоянию на январь 2025 года показывают разные тенденции в зависимости от сегмента.

На вторичном рынке средняя цена однокомнатной квартиры в Одессе составляет 38 тысяч долларов, самые дорогие варианты в Приморском районе 47 тысяч 500 долларов, а самые доступные в Пересыпском 26 тысяч долларов.

Аренда в Одессе подорожала на 14% за полгода, и средняя цена за месяц составляет 8 000 грн.

Стабильность в ценах на первичное жилье в Одессе наблюдается лишь с незначительным ростом +3% за полгода, до 41 000 грн/м².

Источник: портал ЛУН.

Ранее сообщалось, что в Одессе исполком принял решении о новых тарифах на услуги платной парковки транспортных средств.

Так, с 1 января в Одессе вырастут тарифы на платную парковку, час подорожает на 10 гривен.

С 1 января 2025 года тариф на услуги платной парковки транспортных средств будет составлять 30 гривен в час.

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