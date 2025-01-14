В Одессе можно сделать жилье теплее и получить компенсацию за генераторы.

Так, в Одессе ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома) могут получить компенсацию за генераторы и гранты на энергомодернизацию здания.

В рамках городской целевой программы, жители многоквартирных домов в Одессе могут получить компенсацию затрат на приобретение электрогенераторов и не только.

Такой возможностю могут воспользоваться жители домов с тремя и более этажами, которые объединены в ОСМД или ЖСК.

Компенсация предусмотрена в размере 70% стоимости автономного источника электропитания, однако не больше 200 тысяч гривен.

Чтобы сделать жилье теплее и получить компенсацию за генераторы нужно:

На собрание совладельцев принять решение об участии в программе и собрать пакет документов: заявление на компенсацию, копии платежных документов, которые подтверждают покупку оборудования, также нужны документы с указанием характеристик и серийных номеров оборудования.

Для компенсации также необходима выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и документ, подтверждающий право юридического лица на управление домом (договор или протокол).

После чего установить оборудование и сделать фото серийных номеров, подать документы в райадминистрацию и дождаться решения комиссии для получения компенсации.

Требования к генераторам для домов с лифтами, индивидуальными тепловыми пунктами или насосами генераторы должны иметь мощность от 5 кВт.

Для домов без лифтов и теплопунктов – от 3 кВт, автономные источники электропитания должны быть приобретены в период военного положения, оплата произведена через банковские учреждения.

Источник: odessa-life.

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