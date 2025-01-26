Благодаря захватывающей игре и смелому повествованию Брэди Корбет демонстрирует мастер-класс по кинематографическому повествованию в фильме «Бруталист».

На фоне выдающихся кинематографических достижений во всех категориях историческая фильм «Бруталист» выделяется своей амбициозностью, кинематографическим мастерством и эмоциональной глубиной, получив три награды на недавнем «Золотом глобусе» 2025 года , включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

Globes, которые все еще находят свое место после многих лет скандалов и преобразований, разбросали награды по нескольким фильмам.

Но группа наград оказала самую сильную поддержку паре фильмов, которые пытались бросить вызов простой категоризации.

«Бруталист» был назван лучшим фильмом, драмой, что дало одному из самых амбициозных фильмов 2024 года шанс стать главным претендентом на премию «Оскар».

Фильм «Бруталист», снятый в VistaVision и выпущенный с антрактом, также получил награды за лучшую режиссуру для Корбета и лучшую мужскую роль для Эдриана Броуди.

В своей благодарственной речи Корбет говорил о том, что создателям фильма «Бруталист» необходимо одобрение при окончательном монтаже.

«Бруталист», который выйдет в кинотеатрах 20 января, обязателен к просмотру. Захватывающий сюжет, захватывающие визуальные эффекты и незабываемые выступления — посмотрите фильм на самом большом экране.

Дата выхода фильма "Бруталист" в Украине — с 20 февраля 2025, ориентировочно до 26 февраля 2025.

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