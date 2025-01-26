Военнослужащий должен предоставить отчет на имя командира подразделения, а также подать документы, подтверждающие тяжелые заболевания его жены.

Тяжелое заболевание жены, в частности онкологические заболевания, может стать основой для увольнения военнослужащих из Вооруженных сил Украины.

Этот вопрос разъяснил адвокат Юрий Айвазян в публикации на портале "Юристи.UA".

Основания для увольнения военнослужащего

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право освободиться из рядов армии по ряду причин, среди которых есть серьезные заболевания близкой семьи, в частности, тяжелая болезнь жены.

Какие заболевания могут стать основанием для освобождения военного

По словам адвоката, в частности, злокачественные образования достаточной причиной для того, чтобы военнослужащий подал отчет об увольнении из армии. Юрий Айвазян подчеркнул, что важным условием для увольнения является наличие официального подтверждения болезни.

Необходимые документы

Для увольнения муж-военнослужащий должен предоставить отчет на имя командира подразделения, а также подать документы, подтверждающие тяжелые заболевания его жены. Это может быть, например, справка медико-социальной экспертной комиссии по форме, утвержденной Министерством здравоохранения.

Такое увольнение является местом права военнослужащих, которое позволяет им сосредоточиться на уходе за близким человеком в самые сложные моменты его жизни.

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