Украинцам рассказали, как в Одессе бесплатно получить юридическую помощь

Да, многие украинцы покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами, узнайте, как в Одессе бесплатно получить юридическую помощь.

В Украине действует ряд бесплатных инициатив и проектов, которые предоставляют консультации для ВПЛ и помогают в решении различных вопросов.

Как в Одессе бесплатно получить юридическую помощь:

Юристы Благотворительного фонда Право на защиту предоставляют бесплатные консультации по вопросам, связанным с вынужденным перемещением и юридической защитой пострадавших от войны.

Юридическую помощь, в частности, в Одессе, можно получить с понедельника по пятницу с 08:00 до 21:00 по телефону (093) 507 50 90.

Есть доступные индивидуальные онлайн-консультации с юристами – следует заполнить форму.

Платформа Edopomoha.org для переселенцев: цифровая платформа Edopomoha.org , которую разработала международная организация DRC (Датский совет по делам беженцев).

Там вы найдете ответы на юридические вопросы, аналитические материалы и информационные видео.

На сайте есть список юристов, которые могут бесплатно консультировать онлайн и офлайн.

Для получения консультаций необходимо зарегистрироваться , используя электронный адрес.

Горячая линия правовой помощи Юридического Гончаренко центра:

Сеть образовательно-культурных пространств Гончаренко центр запустил бесплатную горячую линию юридической помощи для переселенцев.

Горячая линия юридической помощи для ВПЛ в Одессе работает по номерам +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 и +38 050 107 88 83 по будням с 09:00 до 18:00.

Обращение можно оставлять в форме , а также Viber, WhatsApp и Telegram.

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