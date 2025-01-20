Погода 21 января в Одессе ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день не предвидятся.

Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 21 января, узнайте, чего ожидать в этого день.

Погода 21 января в Одессе ожидается с облачная, осадки в этот день не предвидятся, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

" Этот день в Одессе будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе 21 января.

Ночная температура в Одессе и области 21 января будет колебаться от +1 до +2 °C, днем воздух прогреется от +2 до +5 °C.

Ветер в Одессе 21 января ожидается переменный до 4 м/с.

Ранее сообщалось, что во второй декаде января 2025 антициклон сосредоточится в Центральной Европе, поэтому холодная погода еще на некоторое время останется с украинцами.

Январь 2025 года принесет в Украину сильные морозы, метели и сильные ветры.

Согласно прогнозам синоптиков, первая декада месяца начнется с резкого похолодания, которое накроет северо-западную часть Европы и постепенно распространится на Украину.

В последней декаде месяца после 20 января температура в Украине немного повысится, поскольку западные ветры принесут более влажные и более теплые воздушные массы из Северной Атлантики.

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