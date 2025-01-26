Ситуация, когда предприниматель представляет одноразовую добровольную декларацию и уплачивает согласованную сумму сбора в соответствии с подразделом 9-4 этого же раздела Налогового кодекса является исключением.

Уклонение от уплаты налогов может привести к уголовной ответственности, включающей в себя возможное лишение свободы.

Согласно информации, опубликованной на сайте Новости.LIVE, предпринимателей ожидают серьезные последствия в случае наличия больших налоговых долгов.

Первоначально применяются административные санкции за уклонение от уплаты налогов, но если долг становится очень большим, ситуация может перейти в плоскость уголовной ответственности.

Ключевым фактором является умышленное уклонение от исполнения финансовых обязательств. От этого зависит не только размер штрафа, но вероятность уголовного наказания. В частности, при наличии значительной суммы налогового долга, наказание будет выглядеть так:

Если долг превышает 1080000 грн, ФЛП грозит штраф или заключение до 3 лет;

Если сумма долга составляет более 3240000 грн, предусмотрен штраф или заключение до 5 лет.

Согласно статье 212 Уголовного кодекса Украины, физическое лицо-предпринимателя можно освободить от ответственности, если оно полностью уплатило налоговый долг, включая возмещение ущерба государству из-за несвоевременных платежей.

В то же время действия ФЛП не считаются умышленными, если налогоплательщик заключил налоговый компромисс, согласно подразделу 9-2 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины. Еще одним исключением является ситуация, когда предприниматель представляет одноразовую (специальную) добровольную декларацию и уплачивает согласованную сумму сбора в соответствии с подразделом 9-4 этого же раздела Налогового кодекса.

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