Несмотря на то, что общие правила начисления выплат остаются неизменными, сумма пособия может варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств.

Как информируют в Пенсионном фонде Украины, если лицо получило инвалидность с детства, то его выплата составит 60% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Если лицо получило инвалидность до достижения 18 лет, то выплата составляет 70% от прожиточного минимума. В то же время, пенсия лицам с инвалидностью III группы составляет 50 процентов пенсии по возрасту.

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Важно отметить, что сумма выплат не может быть ниже минимально определенной законом. В 2025 году согласно проекту государственного бюджета минимальная пенсия для лиц с инвалидностью III группы будет составлять 2 361 гривну. Индивидуальные выплаты рассчитываются для каждого лица отдельно, однако они всегда должны быть не меньше минимального уровня.

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Напомним, что инвалидность III группы устанавливается лицам, имеющим стойкие нарушения функционирования организма в умеренной степени. Такой статус может являться результатом врожденных дефектов, травм или хронических заболеваний.

Ранее Politeka писала, что размер пенсии можно существенно увеличить — до 50%, для этого необходимо совершить несколько важных действий и выполнить необходимые требования по страховому стажу.

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