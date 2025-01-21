Поезд из Киева в Одессу ускорят на два часа, стало известно, о причинах и обновленном графике.

Так, поезд из Киева в Одессу ускорят на два часа – это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщили в "Укрзализныце", завершается ремонт железнодорожной инфраструктуры, а с 27 января ускоряют ряд поездов на Одесском направлении на 2-3 часа.

Поезд №148/147 Киев — Одесса в направлении Одессы ускорен на 2 часа 2 минуты, в направлении Киева на 2 часа 26 минут.

Отправление из Киева: 17:25, прибытие в Одессу: 06:15 (ранее 08:17).

Обратно из Одессы: 19:50 (вместо 17:24), Прибытие в Киев: 09:02.

Ускоряют поезда №51/52 Запорожье – Одесса, №53/54 Днепр – Одесса, №253/254 Кривой Рог – Одесса, №7/8 Харьков – Одесса.

Для удобства пассажиров добавляют новые остановки в Николаевской области: Вознесенск, Южноукраинск, город Южноукраинск, Колосовка (пгт. Токаревка).

Новая остановка в Одессе для удобства пассажиров - поезда №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 теперь будут останавливаться на обслуживающей жилой массив им. Котовского.

Также Politeka писала, что первая декада февраля, в частности в Одессе, будет влажной, с частыми туманами и туманами. Ночью температура минусовая, днем ​​плюсовое значение или около нуля.

Вторая декада принесет умеренный холод, но к середине месяца температура повысится, хотя осадки останутся. В конце декады снова возможны незначительные морозы.

Третья декада будет без значительного потепления: днем ​​плюсовые температуры, но погода будет портить прохладный западный ветер, с локальными осадками.

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