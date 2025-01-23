Синоптики дали свежий прогноз погоды в Одессе и области на 23 января, узнайте, каким будет этот день.

Синоптики сообщили, что в четверг, 23 января Одессу и область затянут тучи, будет пасмурная погода.

По данным синоптиков, с утра небо 23 января в Одессе затянет облаками, которые продержаться в небе до самого вечера.

В Одессе и области 23 января будет пасмурной, погода в этот день ожидается без осадков.

"С утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками. Без осадков, - прогнозируют синоптики.

Ночная температура в Одессе и области 23 января будет колебаться до + 4 °C, днем температура воздуха будет на уровне плюс 7°C.

Ветер в Одессе 23 января ожидается восточный и юго- восточный до 3,6 м/с.

Ранее сообщалось, что украинцы могут ожидать постепенного потепления в конце месяца этого года , ведь с 20 января температура в стране начнет повышаться.

Согласно прогнозу, в конце января и начале февраля столбики термометров увеличатся, показывая -5°…+5°. Ранее синоптик также подчеркнула, что морозы постепенно слабеют.

«На протяжении почти недели дневная температура будет колебаться от -3 до +3 градусов, а с 20 января мы наблюдаем потепление», — отметила Птуха.

На следующей неделе температура будет увеличиваться еще больше, а воздух прогреется до +5°.

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