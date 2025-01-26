Синоптикиня сообщила, что в конце недели, а также в субботу и воскресенье температура повысится до +4°...+7° днем.

Температура в Украине в конце января повысится, но не достигнет +20°С.

Об этом в интервью Погоды УНИАН сообщила синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, комментируя сообщение о возможной аномалии в погоде.

26-27 января действительно будут самыми теплыми днями в ближайшее время, но синоптики уверяют, что рекордные температуры ждать не стоит.

Птуха коротко объяснила, что нынешняя неделя будет спокойной, с небольшими осадками: в понедельник — без осадков, в среду ночью в Закарпатье и днем ​​на правобережье ожидаются дожди, а на четверг и пятницу небольшие дожди и мокрый снег на большей части территории Украины.

По поводу температуры Птуха отметила, что в ближайшие дни ночью температура будет колебаться от +2° до -4°, а днем ​​— от 0° до +5°. На юге Украины и в Прикарпатье термометры могут достигать +9°. Самыми холодными днями станут 22 и 23 января, температура в восточных краях и Карпатах будет держаться около нулевой отметки.

Прогнозируя погоду на следующие дни, синоптикиня сообщила, что в конце недели, а также в субботу и воскресенье температура повысится до +4°...+7° днем, а ночью будет +4°...-2°. У южных возможно достижение +10°.

О возможности достижения +20° речь не идет. По словам Птухи, самые теплые дни ждут нас 26-27 января, но даже тогда температура не превысит +10...+12°.

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