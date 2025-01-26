В Харьковской области мужчина , находясь в состоянии опьянения, незаконно попал во двор женщины и нанес ущерб имуществу.

Об этом говорится в приговоре суда .

Инцидент произошел 22 декабря 2024 в городе Лозовая. Пьяный мужчина подошел к дому своей знакомой, но, не получив ответа на звонок, решил силой сломать ворота, забор и почтовый ящик. После этого он попал во двор и пытался добраться до входной двери дома, однако был замечен мужчиной, который проживал в доме. Он задержал правонарушителя и вызвал полицию.

Жовтневый районный суд Харькова признал мужчину виновным в совершении преступления и наложил на него штраф в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

Также Politekа писала о том, что в Харькове Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) безосновательно оштрафовал мужчину за неприбытие по вызову, не прислав ему ни одной повестки.

С таким иском он обратился в суд, требуя отменить штраф. Заявитель утверждал, что не получил никакого приглашения в военкомат.

В материалах дела говорится, что мужчина обжаловал решение ТЦК, утверждая, что при рассмотрении его дела возбужден ряд норм Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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