Выплату через отделения могут получить только определенные категории лиц, отметили в банке.

Некоторые клиенты «Ощадбанка» сталкиваются со сложностями с оформлением выплаты в размере 1 тысячи гривен по программе «Зимняя е Поддержка».

Об этом стало известно с официальной страницы банка в Facebook.

Что известно о проблеме?

Пользователь соцсети отметила, что требования программы исключают лиц, не имеющих современных гаджетов и доступа к приложению "Дія". Хотя для таких граждан предусмотрено обращение в отделения банка, это доступно только для пенсионеров старше 65 лет или тех, кто отказался от идентификационного кода по религиозным убеждениям.

По словам заявительницы, это создает трудности для других лиц, например людей с инвалидностью, не имеющих смартфона. Она привела пример 40-летнего человека с инвалидностью.

«Как получить 1000 гривен человеку с инвалидностью 2 группы, который пользуется социальной помощью через Ощадбанк, но нет смартфона? В отделении банка нам отказали, что эта категория не имеет права на получение соответствующей карты», – написала женщина.

Разъяснение Ощадбанка

В банке объяснили, что правила программы определены постановлением Кабинета Министров Украины. Выплату через отделения могут получить только:

лица, которые по религиозным убеждениям отказались от регистрационного номера налогоплательщика и имеют соответствующую отметку в паспорте;

граждане старше 65 лет, которые не могут подать заявку через "Дія";

опекуны, попечители и законные представители малолетних или несовершеннолетних лиц.

Другие категории граждан, не отвечающих этим критериям, не могут рассчитываться на помощь через отделение банка.

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