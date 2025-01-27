Пенсионная реформа в Украине принесла новые правила тем, кто планирует выходить на пенсию. Основным условием для получения пенсии является наличие страхового стажа — периода, за который за человека уплачиваются взносы в Пенсионный фонд.

В 2025 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Как пишет 24 канал, если этот показатель меньше, пенсия будет назначаться позже: в 63 или 65 лет, в зависимости от количества отработанных лет. Так, для стажа от 15 до 25 лет пенсия начисляется в 63 года, а для менее 15 лет — в 65 лет.

Для тех, у кого стаж не достигает установленной нормы, существует возможность его докупить. Уплата взносов за отсутствующие периоды позволяет «дополнить» стаж, и стоимость одного месяца стажа в 2025 году составляет 2068 гривен (это 22% от минимальной зарплаты). А для тех, кто вообще не имеет страхового стажа, предусмотрена социальная пенсия. Она выплачивается людям, достигшим 65-летнего возраста и не имеющим минимального страхового стажа. Размер социальной пенсии на начало 2025 года составляет 2209 гривен - это прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность.

Для желающих избежать проблем со стажем важно работать официально, ведь именно с официальных заработков уплачиваются взносы, которые зачисляются в страховой стаж. Людям, работающим неофициально или за границей, рекомендуется заключать договор с Пенсионным фондом и самостоятельно платить ЕСВ. Также полезно проверять свой страховой стаж через портал Действие или обращаться в Пенсионный фонд.

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