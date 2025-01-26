Злоумышленники звонили по телефону жителям столицы и представлялись правоохранителями, чтобы выманить деньги на якобы помощь родным, оказавшимся в беде.

Как говорится в приговоре суда, один из мошенников находился в Луганской области, а два других занимались организацией и распределением средств. Инцидент произошел в апреле 2021 года.

Тогда один из злоумышленников позвонил пожилой женщине, представился старшим следователем МВД и сообщил, что ее внучка попала в ДТП, в результате которого пострадала беременная женщина. Он подчеркнул, что для разрешения этой ситуации нужно срочно собрать 100 тысяч долларов США во избежание заключения внучки. Паника и срочность заставили женщину согласиться с сомнительным соглашением. Она передала мошенникам четыре тысячи долларов, но они заявили, что этой суммы недостаточно.

Мошенники вернулись в дом пенсионерки за дополнительными деньгами, и в результате женщина отдала еще 6500 долларов и 1700 евро. Общая сумма ущерба составила 487 тысяч гривен, которые были поделены между злоумышленниками. После этого злоумышленники попали во внимание стражей порядка, и Подольский районный суд Киева признал их виновными в мошенничестве в особо крупных размерах. Один из мужчин получил 6 лет заключения, а другой – 7 лет.

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