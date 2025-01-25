В Украине пенсии выплачиваются в период с 4 по 25 число месяца, за который они начислены.

Известный пенсионный эксперт Сергей Коробкин сообщил, может ли пенсионер сам выбрать удобную для него дату получения пенсии.

"Выплаты производятся в соответствии с утвержденными графиками. Дата выплаты устанавливается при назначении пенсии с учетом статуса пенсионера и обычно остается неизменной, даже если статус меняется", - пояснил эксперт.

Согласно действующим правилам, первоочередное право на пенсионные выплаты имеют:

лица с инвалидностью, полученной в результате войны;

участники боевых действий;

лица с особыми наградами перед Родиной;

члены семей погибших.

Специалист отметил, что дальше пенсии выплачиваются лицам с общей инвалидностью и возрастом для неработающих граждан. Позднее устанавливаются даты выплат для работающих пенсионеров.

Он также уточнил, что Пенсионный фонд редко изменяет дату выплат по просьбам пенсионеров.

" Технически это достаточно сложно, особенно когда дата выплаты зависит, в частности, от работы конкретного почтового отделения, удаленности конкретного дома от этого отделения, графика работы почтальона и т.д.", - подчеркнул эксперт.

Источник: Напенсии.

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