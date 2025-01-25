Мировая экономика в 2025 году может столкнуться с серьезными вызовами из-за новой политики США, которую обещает ввести Дональд Трамп.

Трамп обещает увеличить пошлины на импортные товары из многих стран, включая Китай, Канаду и Мексику.

Как пишет DW, новый президент США заявил, что планирует ввести общие пошлины от 10 до 20 процентов на все поступающие в США товары, а на китайские товары этот уровень может достичь 60 процентов. Такие меры могут иметь серьезные последствия для мировой торговли, ведь они могут привести к эскалации торговой войны, в которой Китай, Мексика и Канада уже угрожают принять контрмеры.

Для глобальных компаний, работающих с международными цепями поставок, это отразится на бизнесе, нарушив обычные торговые потоки и повысив стоимость импортных товаров. В частности, для США это означает рост цен на повседневные продукты, включая овощи, фрукты и нефть, основные импортные товары из Канады и Мексики. Повышение пошлин может привести к недостатку определенных товаров. Также возможно нарушение соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA) и серьезные экономические потери для всех участников.

Трамп, вероятно, использует пошлины в качестве инструмента для переговоров, пытаясь заставить другие страны согласиться на новые торговые сделки. Однако такой «блеф» может быстро обернуться торговой войной с трудно предсказуемыми последствиями, заключает издание.

Источник: DW .

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