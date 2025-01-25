В Украине могут ввести механизм лишения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для должников, чтобы стимулировать их к своевременной оплате.

Эта мера предусмотрена правительственным законопроектом №12427, поданным премьер-министром Денисом Шмыгалем в Верховную Раду.

Согласно законодательству, льготники будут обязаны направлять полученные льготные средства на оплату ЖКУ каждый месяц.

В пояснительной записке отмечается, что в 2024 году на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг было выделено около 17,2 млрд грн. Однако по состоянию на 1 августа 2024 г. долг льготников за ЖКУ составил 732,9 млн грн. После этой даты более 17 тысяч льготников обратились в Пенсионный фонд Украины за предоставлением льгот, имея общий долг на сумму 52,7 млн. грн.

Отмечено, что в отличие от льгот, субсидии предоставляются только при отсутствии задолженности за коммунальные услуги или наличии заключенного договора на реструктуризацию долга. Наличие долга не влияет на получение льгот.

Авторы законопроекта признают, что такая инициатива может быть воспринята негативно среди должников среди льготных категорий, однако единый подход к этому вопросу будет положительно воспринят другими льготниками, выполняющими свои обязательства своевременно и в полном объеме.

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