Закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" регулирует порядок назначения и выплаты таких пенсий .

Согласно постановлению Кабмина Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения военные пенсии назначаются в трех случаях.

Пенший – за выслугу лет. Ее могут получить лица, имеющие по меньшей мере 20 лет службы в день увольнения. назначается, если он погиб во время службы или вскоре после увольнения в результате ранения, контузии, увечья или заболевания.

Однако, если человек имеет право на несколько видов пенсий, выплата производится по одному виду на его выбор. Размер военной пенсии зависит от денежного довольствия, которое лицо получало на момент наступления права на пенсию. Максимальная сумма может составить 70% от денежного довольствия.

При этом пенсии по инвалидности в результате войны имеют следующие размеры: 100% обеспечения – для лиц с 1 группой инвалидности; 80% обеспечения – для 2 группы; 60% обеспечения – для 3 группы. А вот в случае потери кормильца сумма зависит от причины смерти и количества иждивенцев в семье.

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