В прошлом году бесплатно неотложную стоматологическую помощь в Одессе получили 11 566 человек.

В Одессы жители могут получить бесплатные стоматологические услуги по городской целевой программе «Здоровье».

Стоматологические услуги в Одессе могут получить все жители города при острой боли, и дети в возрасте до 10 лет, дети с инвалидностью, дети из многодетных и социально незащищенных семей, дети-сироты и без родительской опеки; дети-чернобыльцы, воспитанники городских Домов ребенка и детского дома «Жемчужинка».

На помощь могут рассчитывать все военнослужащие, которые зарегистрированы в городе Одесса или проходят службу в бригадах ТрО Одессы, и все законодательно определенные льготные категории граждан.

В 2024 году бесплатно неотложную стоматологическую помощь получили 11566 одесситов.

Медицинскую помощь в Одессе получили 7924 ребенка и 2496 пациентов льготных категорий.

Адреса городских стоматологических отделений Одессы:

Люстдорфская дор., 86а, тел. (048) 765-25-42; ул. Сегедская, 1, тел. (0482) 63-02-62;

ул. Спиридоновская, 26, тел. (048) 726-86-11; ул. Прохоровская, 43, тел. (048) 737-82-85;

ул. Прохоровская, 30, тел. (048) 700-30-04; ул. Евгения Чикаленко, 46/2, тел. (048) 700-48-85; ул. Академика Заболотного, 27, тел. (048) 755-24-43.

Детская стоматология: ул. Академика Филатова, 60, тел. (048) 767-57-47; ул. Академика Королева, 60, тел. (048) 747-09-16; ул. Дегтярная, 17, тел. (048) 726-98-16; просп. Князя Владимира Великого, 63а, тел. (048) 758-58-81.

Неотложная круглосуточная стоматологическая помощь: Люстдорфская дор., 86а; ул. Академика Заболотного, 27.

Источник: odessa.online.

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