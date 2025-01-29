Подразделения Сил обороны Украины начали использовать беспилотный авиационный комплекс Poseidon, разработанный отечественными производителями.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины через официальный Telegram-канал. Летательные аппараты комплекса оснащены электродвигателями и современной навигационной системой, что обеспечивает их высокую эффективность и точность при выполнении задач.

Poseidon рассчитан на эксплуатацию в сложных условиях, включая температуры от -20 °С до +45 °С и сильный ветер. Аккумуляторы аппарата позволяют выполнять непрерывные операции в течение нескольких часов.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков отметил ключевое преимущество комплекса – его рабочая высота находится за пределами досягаемости большинства средств противовоздушной обороны противника, что значительно повышает выживаемость аппарата в боевых условиях.

В 2024 году Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации свыше 1 300 образцов вооружения и военной техники, из которых почти 75% – украинского производства.

Также в этом году были допущены к использованию:

169 видов боеприпасов,

153 образца средств радиоэлектронной борьбы и разведки,

108 инженерных систем,

97 средств связи,

57 наземных ракетных комплексов.

Наибольшее количество новинок было представлено в категории беспилотных авиационных комплексов – всего кодифицировано 251 образец.

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