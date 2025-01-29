Подразделения Сил обороны Украины начали использовать беспилотный авиационный комплекс Poseidon, разработанный отечественными производителями.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины через официальный Telegram-канал. Летательные аппараты комплекса оснащены электродвигателями и современной навигационной системой, что обеспечивает их высокую эффективность и точность при выполнении задач.
Poseidon рассчитан на эксплуатацию в сложных условиях, включая температуры от -20 °С до +45 °С и сильный ветер. Аккумуляторы аппарата позволяют выполнять непрерывные операции в течение нескольких часов.
Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков отметил ключевое преимущество комплекса – его рабочая высота находится за пределами досягаемости большинства средств противовоздушной обороны противника, что значительно повышает выживаемость аппарата в боевых условиях.
В 2024 году Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации свыше 1 300 образцов вооружения и военной техники, из которых почти 75% – украинского производства.
Также в этом году были допущены к использованию:
- 169 видов боеприпасов,
- 153 образца средств радиоэлектронной борьбы и разведки,
- 108 инженерных систем,
- 97 средств связи,
- 57 наземных ракетных комплексов.
Наибольшее количество новинок было представлено в категории беспилотных авиационных комплексов – всего кодифицировано 251 образец.
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