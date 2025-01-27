Вместо традиционной поддержки Украины путем оружия, Трамп планирует начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает The Wall Street Journal, это расходится с позицией Европы, где многие лидеры, в том числе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, продолжают верить, что мирные переговоры могут быть возможны только после того, как Украина обретет достаточную военную мощь.

Марк Рютте, НАТО

Во время Всемирного экономического форума в Давосе представители Европы и США продемонстрировали разные подходы к разрешению конфликта. Рютте выступил с обещанием, что Украина в конечном итоге станет частью НАТО, и подчеркнул, что переговоры с Россией должны начаться только тогда, когда у Киева будет сильная позиция.

"Если мы достигнем плохого [мирного] соглашения, это будет означать лишь то, что мы увидим, как президент России "будет давать пять" лидерам Северной Кореи, Ирана и Китая", – сказал Рютте и добавил, что лучший способ предотвратить новое вторжение России , это взять Украину в НАТО.

Трамп и путин

Однако представитель Трампа, Ричард Гренелл, выступил против дальнейшего расширения НАТО, пока страны-члены не будут выполнять свои обязательства по расходам на оборону. Он также подчеркнул, что администрация Трампа считает невозможным достижение мира без непосредственного диалога с Путиным, и это должно стать приоритетом для США.

"Мы считаем достаточно шокирующим то, что в Европе так много министров иностранных дел, так много американских политиков того времени, которые просто не пытались остановить войну. Владимир Путин и Джо Байден не общались больше трех с половиной лет. Теперь мы считаем, что это возмутительно . Американский народ считает это возмутительным", - заявил представитель Трампа.

Источник: wsj .

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