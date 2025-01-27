Вместо традиционной поддержки Украины путем оружия, Трамп планирует начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает The Wall Street Journal, это расходится с позицией Европы, где многие лидеры, в том числе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, продолжают верить, что мирные переговоры могут быть возможны только после того, как Украина обретет достаточную военную мощь.

Во время Всемирного экономического форума в Давосе представители Европы и США продемонстрировали разные подходы к разрешению конфликта. Рютте выступил с обещанием, что Украина в конечном итоге станет частью НАТО, и подчеркнул, что переговоры с Россией должны начаться только тогда, когда у Киева будет сильная позиция.

"Если мы достигнем плохого [мирного] соглашения, это будет означать лишь то, что мы увидим, как президент России "будет давать пять" лидерам Северной Кореи, Ирана и Китая", – сказал Рютте и добавил, что лучший способ предотвратить новое вторжение России , это взять Украину в НАТО.

Однако представитель Трампа, Ричард Гренелл, выступил против дальнейшего расширения НАТО, пока страны-члены не будут выполнять свои обязательства по расходам на оборону. Он также подчеркнул, что администрация Трампа считает невозможным достижение мира без непосредственного диалога с Путиным, и это должно стать приоритетом для США.

"Мы считаем достаточно шокирующим то, что в Европе так много министров иностранных дел, так много американских политиков того времени, которые просто не пытались остановить войну. Владимир Путин и Джо Байден не общались больше трех с половиной лет. Теперь мы считаем, что это возмутительно . Американский народ считает это возмутительным", - заявил представитель Трампа.

Источник: wsj .

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