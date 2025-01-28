С 2025 года в Украине изменилась программа "Прихисток", которая предусматривает компенсацию в 5,4 тыс. грн для граждан, предоставляющих бесплатное жилье внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Согласно правительственному постановлению №1544, некоторые лица могут потерять право на выплаты.

Кто имеет право на компенсацию?

Сумма компенсации составляет 450 грн в месяц за человека. Если гражданин раньше получал пособие, оно автоматически продлит на шесть месяцев.

Компенсация предоставляется тем, кто размещает ВПЛ, если:

У переселенца нет жилья площадью более 13,65 кв. м на человека в безопасной зоне;

Жилье переселенца разрушено или повреждено, что подтверждено актом или в Реестре поврежденного имущества.

Для получения компенсации необходимо подать заявление в Пенсионный фонд вместе с представителями ВПЛ.

Обязанности лиц, размещающих ВПЛ

Те, кто предоставляет жилье, должны уведомить ПФУ об изменениях, которые могут отменить компенсацию в течение десяти рабочих дней.

Кто не получает компенсацию?

В 2025 году компенсация не предоставляется:

Если переселенец получает субсидию аренду жилья;

Если есть родственные связи первой ступени между собственником жилья и ВПЛ;

Если переселенец находится за границей более 30 дней или не проживает по указанному адресу больше месяца;

Если даны недостоверные данные;

Если переселенец получил жилье бесплатно или на льготных условиях за три месяца до обращения.

Определение и выплату компенсационных выплат осуществляет Пенсионный фонд Украины.

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