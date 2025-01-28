Возобновление пенсии осуществляется Пенсионным фондом в течение 10 дней после подачи заявления, при наличии всех документов.

Пенсионные выплаты в Украине могут быть отменены по решению Пенсионного фонда или суда.

Это регулируется Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», информирует ПФУ .

Вот основные причины прекращения выплат:

Недостоверная информация. Если пенсия была назначена исходя из ложных данных.

Постоянное проживание за границей. Если лицо выехало на постоянное место жительства за пределы Украины.

Заявление пенсионера. Если пенсионер прекращает выплату из-за временного проживания за границей.

Смерть пенсионера. В случае смерти лица, признание безвестно исчезнувшим или объявление умершим.

Статус пропавшего без вести. Если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшей без вести при особых обстоятельствах.

Неполучение пенсии. Если пенсионер не отнимает выплаты в течение 6 месяцев.

Не прохождение идентификации. В случае если пенсионер не проходит обязательную идентификацию.

Другие случаи. Например, неподтверждение инвалидности или трудоустройства лица, получающего пенсию за выслугу лет.

Как возобновляются пенсионные выплаты:

Возобновление пенсии осуществляется Пенсионным фондом в течение 10 дней после подачи заявления, при наличии всех документов. Для граждан, находящихся за границей, есть возможность отправить заявление по почте во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены.

Важно! Если обнаружены ошибки в документах, на основании которых назначена пенсия, ее назначение пересматривается.

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