Цена может варьироваться в зависимости от выбора покупателя и торговой точки.

В январе 2025 цены на продукты продолжают расти, что ставит потребителей перед вопросом: возможно ли сегодня купить все основные продукты по 1000 гривен?

Вот актуальный обзор средних цен на популярные товары, по данным ресурса " Минфин ".

Самыми дорогими позициями в продуктовой корзине в этом месяце стали рыба и молочные продукты, а самым дешевым является репчатый лук. Вот несколько основных продуктов и их средние цены:

Хлеб пшеничный вырезка (650 г) – 39,99 грн

Макароны перьев (1 кг) – 32,76 грн

Куриное филе (1 кг) – 176,97 грн

Лопатка свинины (1 кг) – 191,40 грн

Карп тронутый (1 кг) – 204,00 грн

Молоко Простонаше 1% (900 мл) – 48,89 грн

Твердый сыр Звени Гора голландский 45% (285 г) – 164,00 грн.

Кисломолочный сыр Простонаше 9% (300 г) – 86,83 грн

Яйца Наседка (10 шт.) – 65,65 грн

Масло Крестьянское 72,5% (200 г) – 114,99 грн

Масло Олейное рафинированное (850 мл) – 68,72 грн

Что касается овощей, цены также варьируются:

Капуста (1 кг) – 85,10 грн

Картофель (1 кг) – 34,70 грн

Репчатый лук (1 кг) – 17,35 грн

Морковь (1 кг) – 36,50 грн

Свекла (1 кг) – 24,60 грн

Огурцы (1 кг) – 119,90 грн

Фрукты:

Яблоки украинские (1 кг) – 34,13 грн

Сахар:

Сахар (1 кг) – 34,57 грн

Следовательно, если приобрести указанные продукты в стандартных упаковках или по килограмму, общая сумма покупки составит 1581,05 грн. Учитывая постоянный рост цены, 1000 гривен в январе 2025 явно не хватит для формирования полной базовой корзины. Конечно, конкретная стоимость может варьироваться в зависимости от выбора покупателя и торговой точки.

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