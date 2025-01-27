Изменения могут произойти благодаря 40 миллиардам евро, ожидаемым Украиной от международных партнеров.
Об этом для "Украинских новостей" рассказал Михаил Цымбалюк, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. По его словам, после первого полугодия Кабмин может инициировать повышение социальных стандартов.
"Я думаю, что все же Кабмин после первого полугодия выйдет с такой инициативой. Мы об этом говорим с разными министерствами. Почему? Потому что тогда будет экономический рост", - отметил нардеп.
Он подчеркнул, что замораживание социальных выплат – это несправедливый шаг, не учитывающий реалии жизни украинцев. К тому же повышение пенсий и зарплат может положительно повлиять на экономику, стимулируя ее развитие.
"Мы на этом будем настаивать, потому что прожиточный минимум позволит поднять минимальную пенсию, которая сегодня 2 360 грн и почти 2 млн человек получают пенсию до 3 000 гривен. Это позорная вещь, потому что это не дает возможность прожить. И, конечно, поднятие других социальных выплат, в частности, на помощь о рождении ребенка", - добавил Цымбалюк.
Ранее Politeka также писала , что в Украине пенсионеры могут получать выплаты двумя способами – через почту или банковский счет – однако, если банковский счет не отвечает требованиям Пенсионного фонда, выплаты не будут засчитаны.
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