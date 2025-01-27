Кабинет Министров заморозил минимальную пенсию, прожиточный минимум и другие социальные показатели до 2028 года, однако в этом году есть шанс на их пересмотр.

Изменения могут произойти благодаря 40 миллиардам евро, ожидаемым Украиной от международных партнеров.

Об этом для "Украинских новостей" рассказал Михаил Цымбалюк, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. По его словам, после первого полугодия Кабмин может инициировать повышение социальных стандартов.

"Я думаю, что все же Кабмин после первого полугодия выйдет с такой инициативой. Мы об этом говорим с разными министерствами. Почему? Потому что тогда будет экономический рост", - отметил нардеп.

Он подчеркнул, что замораживание социальных выплат – это несправедливый шаг, не учитывающий реалии жизни украинцев. К тому же повышение пенсий и зарплат может положительно повлиять на экономику, стимулируя ее развитие.

"Мы на этом будем настаивать, потому что прожиточный минимум позволит поднять минимальную пенсию, которая сегодня 2 360 грн и почти 2 млн человек получают пенсию до 3 000 гривен. Это позорная вещь, потому что это не дает возможность прожить. И, конечно, поднятие других социальных выплат, в частности, на помощь о рождении ребенка", - добавил Цымбалюк.

Ранее Politeka также писала , что в Украине пенсионеры могут получать выплаты двумя способами – через почту или банковский счет – однако, если банковский счет не отвечает требованиям Пенсионного фонда, выплаты не будут засчитаны.

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