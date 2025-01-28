Когда экран смартфона перестает реагировать на прикосновения, не стоит сразу обращаться в сервисный центр.

Проблема может быть вызвана как внешним повреждением, так и программным сбоем, и в некоторых случаях её можно устранить самостоятельно.

Если экран повреждён физически, например, есть трещины или сколы, обращение к специалисту неизбежно. Однако если проблема вызвана зависанием или конфликтом приложений, вы можете попробовать несколько решений самостоятельно.

Самый простой и часто действенный способ – перезагрузка. Полностью выключите смартфон, подождите 10–15 секунд и снова включите его. Это позволяет устранить незначительные ошибки в работе программного обеспечения.

Иногда защитные аксессуары, такие как стеклянные пленки или чехлы, могут мешать нормальной работе сенсора. Попробуйте снять защитное покрытие и проверить, реагирует ли экран на касания. Этот метод особенно полезен, если проблема появилась сразу после установки защитного стекла.

Если проблема связана с программным обеспечением, полезно запустить устройство в безопасном режиме. В этом режиме отключаются все сторонние приложения, что позволяет выявить, вызвана ли неисправность одним из них.

Для Android:

Удерживайте кнопку питания. Нажмите и удерживайте на экране опцию выключения до появления пункта "Перезагрузка в безопасном режиме". Выберите эту опцию и дождитесь перезапуска устройства.

Для iPhone:

Подключите устройство к компьютеру и запустите iTunes. Переведите iPhone в режим DFU, следуя инструкциям на экране.

Если в безопасном режиме сенсорный экран работает исправно, причина может заключаться в одном из сторонних приложений. Удаляйте недавно установленные утилиты по очереди, начиная с последних, чтобы определить виновника.

Если проблема проявляется только в отдельных зонах экрана, можно провести тестирование его работы. На устройствах Android доступны диагностические инструменты, такие как TSP Dot Mode и TSP Grid Mode, которые позволяют проверить каждую точку экрана. Эти опции часто находятся в разделе для разработчиков в настройках телефона.

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