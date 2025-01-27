Введение налога на посылки может повлечь за собой коллапс таможенной системы из-за нехватки ресурсов, квалифицированных кадров и отсутствия соответствующего программного обеспечения и повлияет на цены.

Введение налога на посылки может привести к ряду негативных последствий - экономист Олег Пендзин отмечает, что реализация такого закона невозможна в условиях текущей ситуации в Украине.

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в Фейсбуке.

По его словам, существует высокий риск возникновения коллапса таможенной системы из-за неспособности обрабатывать международные отправления.

"Мы рискуем стать на инфраструктурные грабли: таможенная инфраструктура как не была способна, так и не стала способна обрабатывать даже текущий объем международных отправлений, а тем более – контролировать их содержание и обеспечивать прозрачность. Проверка и обработка международных посылок – это коллапс таможенной системы", – заявил Пендзин.

Основные проблемы, сопровождающие эту инициативу, включают:

необходимость ручной проверки части посылок при отсутствии достаточного количества ресурсов;

недостаточное количество обученных кадров;

отсутствие соответствующего программного обеспечения для таможенного контроля.

Пендзин также подчеркивает, что украинцы уже ищут более дешевые альтернативы за рубежом, заказывая товары, которые невозможно найти в Украине или которые стоят значительно дороже. Введение этого налога может привести к росту цен и усилению теневого импорта, что окажет негативное влияние на потребителей, а не защитит местный ритейл.

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