Несмотря на возможные последствия в виде уголовной ответственности, некоторые бойцы принимают решение покинуть службу.

Сейчас более 250 воинов из Ивано-Франковской области добровольно вернулись в армию после самовольного ухода из частей (СЗЧ).

Евгений (имя изменено) мобилизовался летом 2022 года и после обучения получил специальность повара в аэромобильной бригаде. После расформирования тылового батальона его перевели в боевое подразделение на Бахмутское направление. Во время боев он получил ранение и контузию. После лечения ему стало очевидно, что у него не было сил вернуться на фронт.

После месяца лечения он не смог вернуться в часть из-за отсутствия билета на поезд, что стало для него толчком к тому, чтобы уехать домой.

"Я приехал, но гражданскую жизнь меня тоже не устраивала. Думаю, у меня был ПТСР. Меня раздражали люди, очереди. Я привыкал только к этому всему. Связи со своим подразделением не имел — никто не отвечал на звонки. В приложении" Резерв" у меня было написано: "Исключен из учета". Конечно, меня несколько раз останавливали. Статуса УБД я еще не имел, но носил с собой "Форму 6" и показывал ее. Мне отвечали: "А вы уже воевали. Желаем здоровья, до свидания", — рассказывает боец.

После полутора лет дома, в осени 2024 года Евгений решил вернуться в армию. По возвращении он провел три недели в "специальном батальоне" на Ровенщине, где встретил многих других бойцов, переживших схожие ситуации.

Александр (имя изменено) также смог избежать уголовной ответственности за СВЧ. Он вступил в ряды ВСУ в день полномасштабного вторжения и служил более двух лет в Запорожском направлении. В октябре 2024 года он самовольно покинул часть для разрешения семейных обстоятельств, поскольку его сын имел инвалидность. После этого Александр узнал, что согласно указу президента он может вернуться в службу без уголовных последствий.

Также уголовное производство против военнослужащего Игоря, самовольно покинувшего часть, было закрыто. В 2023 году мужчина был мобилизован в армию и выполнял боевые задания вблизи Гуляйполя Запорожской области. Он ушел в СЗЧ по семейным обстоятельствам. Имя военнослужащего изменено из соображений безопасности.

"У меня — маленький ребенок. Месяц я смотрел, как он растет, потому что я сильно соскучился. Потом решил вернуться, поскольку до 1 марта закон разрешает, чтобы не наказывали тюрьмой. В то же подразделение меня взяли. Далее буду нести там службу и буду защищать Украину - рассказывает Игорь.

Источник: Суспільне.

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