Реальный курс гривны по отношению к доллару, евро и между долларом и евро зависит от механизма курсообразования.

Национальный банк Украины предложил отказаться от привязки курса гривны к доллару и перейти на евро - это решение является, в основном, формальным и не имеет существенного влияния на курс национальной валюты.

Реальный курс гривны по отношению к доллару, евро и между долларом и евро зависит от механизма курсообразования, который, в свою очередь, обусловлен валютным балансом страны.

Как доллар, так и евро являются стабильными валютами с постоянным курсом, поэтому привязка гривны к любой из них не изменит реальный курс. Курс национальной валюты определяется двумя основными факторами: экспортно-импортным балансом и финансовыми потоками, вносящими или забирающими валюту из страны.

Переход на привязку к евро можно рассматривать как шаг в направлении евроинтеграции, когда Украина демонстрирует свою ориентацию на европейскую валюту, что подчеркивает ее европейский курс. Это решение вряд ли будет иметь политические последствия, поскольку изменение валюты для привязки не влияет ни на одну из стран, в том числе на США, и не изменяет реальный курс гривны.

Относительно ситуации на валютном рынке пока нет предпосылок для значительных колебаний. Восстановление украинского экспорта и поток внешней помощи от международных институтов и стран-партнеров обеспечивают стабильность валютных резервов и стабильность курса гривны.

Хотя наблюдается некоторая девальвация валюты, для страны, переживающей масштабную войну, курс гривны остается относительно стабильным.

Источник: Главред.

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