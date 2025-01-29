Многие пользователи Android-смартфонов сталкивались с проблемой предустановленных приложений, которые занимают место и часто тормозят телефон.

Зачастую такие приложения устанавливаются производителями или операторами связи и различаются в зависимости от бренда устройства.

Однако в большинстве случаев они могут быть удалены без каких-либо последствий.Удаление ненужных приложений обычно не требует специальных разрешений. Для этого достаточно выделить приложение и перенести его в корзину.

Если такой способ не работает, можно воспользоваться режимом разработчика, который позволяет гибко настраивать систему и отключать нежелательные программы. В некоторых случаях для полного удаления может потребоваться получение root-прав.

На смартфонах Xiaomi предустановленные программы с приставкой "Mi" занимают значительное место в памяти. Большинство из них можно удалить, не опасаясь нарушить работу системы.

Например, Mi Browser часто критикуют за медленную работу и обилие рекламы, поэтому его советуют заменить на более удобный браузер. Mi Video и Mi Store также подлежат удалению, если вы предпочитаете сторонние аналоги. Облачное хранилище Mi Cloud можно заменить на Google Диск, а утилиты вроде Mi Remote и Mi Drop – отключить, если вы ими не пользуетесь.

Samsung также активно предустанавливает собственные приложения. Многие из них, такие как Smart Switch или Samsung Internet, полезны лишь для определённых сценариев использования.

Например, Samsung Internet уступает по функциональности Google Chrome, а приложение Wear актуально только для владельцев смарт-часов от Samsung. Если вы не используете подобные устройства, такие приложения можно безопасно удалить.

На смартфонах Huawei и Honor ситуация схожа. Программы вроде HiCare, Huawei Music или Huawei Wallet могут быть удалены без вреда для системы. Многие пользователи считают их устаревшими или ненужными на фоне доступных аналогов.

Например, приложение Huawei Health, предназначенное для работы с фирменными фитнес-браслетами, бесполезно, если таких устройств у вас нет. Аналогично, Phone Clone пригодится только для переноса данных, но после завершения этого процесса программа становится ненужной.

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