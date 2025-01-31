Мерцающий экран телефона может быть сигналом различных неисправностей, которые требуют внимания.

Некоторые из проблем можно устранить самостоятельно, но в ряде случаев понадобится помощь квалифицированных специалистов в сервисном центре.

Одной из возможных причин является выход из строя видеоконтроллера, который отвечает за корректную работу экрана. Программные сбои, ошибки операционной системы, неисправности приложений или заражение устройства вирусами также способны вызвать мерцание.

Кроме того, износ аккумуляторной батареи, механические повреждения от ударов, сильных нажатий или вибраций, а также загрязнение или проникновение влаги внутрь корпуса могут стать причиной этой проблемы.

Если проблема связана с аккумулятором, это можно проверить простым способом. Если при подключении к зарядному устройству мерцание прекращается, значит, батарея потеряла мощность и нуждается в замене.

Долговременное использование или неправильная зарядка аккумулятора снижают его способность обеспечивать стабильное питание, что и вызывает подергивания экрана.

Программные неисправности можно попробовать устранить, начав с проверки настроек яркости. Автоматическая регулировка яркости может быть активирована, что заставляет экран адаптироваться к изменениям уровня освещения, вызывая визуальные помехи.

В таких случаях достаточно отключить эту функцию через настройки устройства. Также полезно проверить параметры разработчика, где могут быть включены опции, влияющие на отображение.

Для этого необходимо открыть «Настройки», перейти в раздел «Функции для разработчиков» и отключить аппаратное ускорение визуализации или другие связанные опции.

В случае, если причина кроется в программных сбоях или вредоносном ПО, рекомендуется выполнить сброс до заводских настроек. Перед этим важно создать резервную копию данных, чтобы избежать их потери.

Откат можно произвести через настройки операционной системы, используя режим Recovery, который активируется удерживанием кнопок включения и громкости, или через подключение устройства к компьютеру.

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