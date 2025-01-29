По словам потерпевшего, являющегося VIP-клиентом ПриватБанка, с его счета без ведома было снято 40 тысяч гривен.

Государственный банк "ПриватБанк" помог клиенту вернуть значительную сумму средств, которую мошенники незаконно списали с его счета.

Эта история была опубликована на портале "Минфин" в разделе отзывов. Инцидент произошел в октябре 2024 г., когда неизвестные воспользовались уязвимостью системы и рассчитались средствами клиента за услуги в США и Канаде.

По словам потерпевшего, являющегося VIP-клиентом банка, с его счета без ведома было снято 40 тысяч гривен. Обнаружив это, мужчина сразу обратился в службу безопасности "ПриватБанка".

"Мне сообщили, что время обработки займет до 120 дней и что банк сделает все возможное, чтобы деньги вернуть. Честно говоря, верилось в это тяжело", - отметил клиент "ПриватБанка".

Мужчина также подчеркнул, что ситуация могла обернуться значительно большими финансовыми потерями из-за начисления банком 3% ежемесячной комиссии за использование кредитного лимита.

"Но я был приятно удивлен, когда 23 января 2025 моя банкирша сообщила, что банку удалось не только вернуть все мои средства, но и отменить начисление 3% комиссии", — рассказал клиент.

В то же время, недавно другие клиенты "ПриватБанка" начали выражать недовольство из-за блокирования счетов и прекращения сотрудничества в рамках финансового мониторинга. Банк считает рискованными поступления, которые существенно превышают привычный уровень операций клиента.

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