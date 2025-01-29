Во время эвакуации Татьяна взяла с собой не только лекарство, но и кактус, которому она придает большое значение.

77-летнюю Татьяну эвакуировали из Покровска в Днепр 29 декабря - сначала она две недели находилась в больнице, а затем была размещена в Центре социальной адаптации.

Из-за постоянных обстрелов в родном городе женщина почти месяц провела в ванной комнате, спасаясь от взрывов. Вспоминает, что единственное, что осталось у нее, — кактус по имени "Пушок", ставший ее единственным спутником в трудные времена.

Татьяна рассказывает, что во время обстрелов в ее доме не было окон, а дверь она сама вставила.

"Окон нет, дверь вставили. А сейчас даже не знаю. Подъезд разбили, сказали соседи. У нас очень громко, горит весь город. Весь город горит. Иногда связь появлялась и я могла 5-10 минут поговорить" , – делится воспоминаниями женщина.

В больницу она попала из-за ухудшения состояния здоровья: "Взрыв за взрывом был. Здоровье - вторая группа инвалидности. Становилось хуже и хуже. До ванной доползу, из ванной в туалет. И так до 29 (декабрь - ред.). Неделю до 29 я уже не пила, не ела. вывезли меня в тяжелом состоянии".

Во время эвакуации Татьяна взяла с собой не только лекарство, но и кактус, которому она придает большое значение. "Кактус - это единственное, что у меня осталось. Я его люблю, и он выдержит все, когда я не могу за ним ухаживать", - говорит женщина о своем "Пуше".

Всю свою жизнь Татьяна посвятила работе в горсовете Покровска, работая инструктором в организационном отделе.

Социальный работник Наталья Федорова рассказывает, что Татьяна приехала в Днепр в очень тяжелом эмоциональном и физическом состоянии. После больницы с женщиной активно трудятся психологи. "Первые две недели она не общалась, но сейчас ее состояние значительно улучшилось, она начала реагировать на окружающих", — отмечает соцработница.

Татьяна признается, что ее величайшая мечта - это мир и возможность вернуться домой, в родной Покровск.

Источник: Суспільне.

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